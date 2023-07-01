Появилось видео с ударом «Искандера» по ВСУ под Антоновским мостом

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале видео с ударом российского ракетного комплекса «Искандер» по украинским военным, находившимся под Антоновским мостом.

На записи показана съемка Антоновского моста с беспилотника. Также на ролике видно, как российские бойцы сначала прицеливаются, а потом наносят точный удар.

Накануне Сальдо сообщал, что военнослужащие группировки «Днепр» провели успешную зачистку местности у Антоновского моста от Вооруженных сил Украины. В том числе по украинским позициям был нанесен удар ракетой комплекса «Искандер».

1 июля Сальдо заявил, что российские бойцы полностью освободили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиницу от украинских военнослужащих.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.