Танкисты ВС России уничтожили две американские бронемашины ВСУ

Глава пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские танкисты группировки уничтожили две американские бронированные машины, которые были переданы украинским войскам. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

По словам Зыбинского, бронемашины MRAP и HMMWV удалось уничтожить огнем из танков Т-90 в полосе обороны первой танковой армии в районе населенного пункта Лес Попов в Луганской народной республике (ЛНР).

Также глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов проинформировал, что военнослужащие ВС РФ смогли отбить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) около села Макаровка на Южнодонецком направлении.

Кроме того, начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделениями группировки была отражена атака ВСУ на Южно-Донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.