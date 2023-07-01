Воздушная тревога объявлена в одной из областей Украины

Воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, передает РИА Новости.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

Согласно онлайн-карте, сирена воздушной тревоги в Николаевской области прозвучала в 9:09 (совпадает с мск), в части Запорожской области, подконтрольной Киеву, тревога была объявлена в 8:54.

Утром 29 июня воздушная тревога объявлялась в нескольких регионах Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях и Полтавской областях.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.