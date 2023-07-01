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В экстренных службах Херсонской области сообщили о гибели до 50 солдат ВСУ

ТАСС: в Херсонской области уничтожены 48 солдат ВСУ, 120-мм миномет и гаубица М-777

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили 120-мм минометный расчет и гаубицу М-777 с боевым комплектом Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что бои произошли в районе населенного пункта Музыковка. В результате трое бойцов ВСУ погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Также российские военные ликвидировали место скопления военнослужащих ВСУ в районе острова Антоновский. Там погибли 30 военнослужащих ВСУ, 10 пострадали.

В районе населенного пункта Антоновка уничтожено 15 военнослужащих ВСУ, еще семеро получили ранения.

Собеседник агентства уточнил, что в островной зоне ликвидирован 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, а на Каховском направлении — место временного пребывания Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Дотчаны и позиция ВСУ около Саблуковки.

Кроме того, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о полной зачистке левого берега Днепра у Антоновского моста от ВСУ.

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