Американский ведущий Гарланд Никсон считает, что у Вооруженные силы Украины не имели шансов на успешное проведение контрнаступления. Об этом он заявил в эфире «Соловьев LIVE».

Никсон отметил, что Украина прогнозировала, что ВСУ будут «танцевать победный танец на Красной площади», несмотря на то, что у этого плана совсем не было шансов, и, подчеркнул ведущий, любой здравомыслящий человек это понимает.

«Их план был слабым, плохо продуманным и, откровенно говоря, иррациональным. Они были загнаны в угол. Они не знали, что делать», — сказал он.

Никсон указал, что инцидент с главой частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным позволил Украине перенаправить нарратив, отвлечь внимание от их неудавшегося плана.

В Пентагоне также высказались о проблемах украинской армии. Глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось. Он подчеркнул, что наступательные действия украинских войск являются «очень долгими и сложными».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.