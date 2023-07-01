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В США заявили, что у ВСУ не было шансов на успешное контрнаступление

Американский ведущий Никсон: план контрнаступления ВСУ был слабым и иррациональным

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Reuters

Американский ведущий Гарланд Никсон считает, что у Вооруженные силы Украины не имели шансов на успешное проведение контрнаступления. Об этом он заявил в эфире «Соловьев LIVE».

Никсон отметил, что Украина прогнозировала, что ВСУ будут «танцевать победный танец на Красной площади», несмотря на то, что у этого плана совсем не было шансов, и, подчеркнул ведущий, любой здравомыслящий человек это понимает.

«Их план был слабым, плохо продуманным и, откровенно говоря, иррациональным. Они были загнаны в угол. Они не знали, что делать», — сказал он.

Никсон указал, что инцидент с главой частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным позволил Украине перенаправить нарратив, отвлечь внимание от их неудавшегося плана.

В Пентагоне также высказались о проблемах украинской армии. Глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось. Он подчеркнул, что наступательные действия украинских войск являются «очень долгими и сложными».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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