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Власти Херсонской области сообщили о зачистке Антоновского моста от ВСУ

Сальдо объявил о полной зачистке ВС России берега Днепра у Антоновского моста от ВСУ

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Wikimedia Commons

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военнослужащие группировки «Днепр» в ночь на 1 июля полностью освободили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиницу от украинских военнослужащих. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, российские бойцы провели неожиданную для украинцев атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница были взяты под контроль ВС РФ.

Сальдо добавил, что российские военные проявили смелость, решительность и находчивость, противник разгромлен.

«Все, никаких «плацдармов» на левом берегу нет», — написал чиновник.

Накануне Сальдо сообщал, что военнослужащие группировки «Днепр» провели успешную зачистку местности у Антоновского моста от ВСУ. В том числе по украинским позициям был нанесен удар ракетой комплекса «Искандер».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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