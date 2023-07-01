В МИД РФ оценили возможность начала переговоров о возобновлении работы ДОВСЕ

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в текущем состоянии Россия не может вести переговоры с Западом по ДОВСЕ, они невозможны. Заявление было сделано дипломатом в интервью «Известиям» по итогам конференции по выходу РФ из ДОВСЕ в Вене.

По словам Гаврилова, в ходе встречи прозвучали призывы к РФ продолжить участие в договоре.

«Скорее Дунай повернет вспять, как было сказано руководителем делегации (замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. — «Газета.Ru»), прежде чем мы пойдем на такие шаги. <..> Нас к этому вынуждали много лет», — подчеркнул дипломат.

Гаврилов заявил, что сейчас ситуация решается на поле боя, а не в ходе переговоров, и время для выстраивания архитектуры международной безопасности еще не пришло.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что стало «последней каплей» перед выходом РФ из ДОВСЕ.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

10 мая Путин поручил подготовить закон о денонсации ДОВСЕ. 29 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Позднее МИД РФ объявил, что Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года.

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