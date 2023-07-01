Бойцами Южной группировки Вооруженных сил России в зоне СВО был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Ликвидированный склад боеприпасов находился на Авдеевском направлении и располагался совсем близко от дороги. Бойцы рассказали агентству, что сначала была произведена тщательная разведка цели при помощи беспилотных летательных аппаратов. Полученная таким образом информация была передана артиллеристам группировки, которые нанесли по складу противника точный удар.

Момент уничтожения склада ВСУ был заснят российским дроном.

Ранее сообщалось, что подразделениями российской группировки «Восток» была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Передовые части группировки в районе Макаровки при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение наступающим силам противника. В результате этого уничтожена боевая бронированная машина и живая сила ВСУ. Вертолеты российской армейской авиации в районах Макаровки и Новодонецкого поразили скопления украинских военных.

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