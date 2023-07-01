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Минобороны: на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ

Минобороны: бойцы группировки «Восток» отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Подразделениями российской группировки «Восток» была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По информации, предоставленной Чеховым, передовые подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Макаровки при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение наступающим силам противника. В результате этого уничтожена боевая бронированная машина и живая сила ВСУ.

Во время контрбатарейной борьбы артиллеристами группировки в районе Сторожевого были уничтожен минометный расчет и пункт управления беспилотниками противника.

Офицер также отметил, что вертолеты российской армейской авиации в районах Макаровки и Новодонецкого поразили скопления украинских военных.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что российские силы уже уничтожили часть поставляемых западными странами Киеву танков Leopard.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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