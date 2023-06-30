В США оценили скорость контрнаступления Украины

Глава комитета начальников штабов (КНШ) США Марк Милли признал, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщает ТАСС.

Милли подчеркнул, что контрнаступление происходит медленнее, чем это предсказывали расчеты на компьютере или разные люди. Он добавил, что ранее уже заявлял, что операция украинской стороны может занять от 6 до 10 недель, будет сложной, долгой и очень кровавой.

«Ни у кого здесь иллюзий быть не должно», — заявил он.

По его словам, о подобном, что уже ранее предсказывали, совсем его не удивляет.

Милли отметил, что «война на бумаге и настоящая война — это разные вещи».

До этого председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли отменил свою поездку на Ближний Восток из-за происходящего в России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.