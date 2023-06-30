США планируют применять меры против ЧВК «Вагнер» в Африке и других регионах

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены применять меры против ЧВК «Вагнер» в Африке и других регионах. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Мы продолжим работу с нашими партнерами и союзниками над устранением угроз, которые ЧВК «Вагнер» представляет в Африке и других местах», — сказал он.

По словам Кирби, США применят меры против ЧВК, если она продолжит «вести дестабилизирующую деятельность».

Ранее Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС ужесточить санкции против Белоруссии из-за размещения ею на своей территории ЧВК «Вагнер». Об этом говорится в совместном заявлении стран.

Как отметили спикеры парламентов трех стран, появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии может еще больше дестабилизировать ситуацию на восточной границе НАТО и ЕС. По их мнению, предоставление убежища террористической группировке «Вагнер» со стороны Белоруссии неприемлемо.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.