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В офисе Зеленского назвали самый короткий срок получения F-16

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина может получить F-16 через пару месяцев

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может получить американские истребители F-16 через «пару месяцев». Об этом он заявил британскому порталу Inews.

«Мы делаем это и мы пытается сделать это быстрее, чтобы они (истребители F-16. — «Газета.Ru») могли прибыть через пару месяцев», — заявил он.

Он отметил, что «это всего лишь вопрос логистики». По его словам, потенциальные украинские пилоты готовы к работе с машинами. При этом он не стал уточнять, какие страны могли бы передать самолеты Украине.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не входит в «коалицию истребителей», потому что у него нет самолетов F-16. Он отметил, что бундесвер пользуется самолетами Eurofighter и Tornado, которые Киев не запрашивает. Он также добавил, что поддержка «коалиции» в ее нынешнем виде требует ресурсов и не может быть оказана быстро.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одну из целей СВО на Украине.

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