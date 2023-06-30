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Глава администрации Харьковской области заявил о смещении тактики Украины

Глава администрации Харьковской области Ганчев заявил об изменении действий ВСУ в сторону диверсий

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Глава военной администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в Харьковской области тактику работы диверсионно-разведывательных групп, силы РФ с этим успешно борются. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

В качестве примера он привел атаку украинских диверсантов в населенном пункте Ольшана, которую не отбила российская сторона.

Также Ганчев заявил о зафиксированных передвижениях украинских войск. Он считает, что это была ротация.

«Бронетехника была замечена на направлении Купянского района — село Каменка. Насколько нам известно, тоже нанесено огневое поражение, поэтому никаких успехов украинская армия не добилась», — подчеркнул Ганчев.

До этого глава военной администрации Харьковской области заявил об успехах ВС РФ на Купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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