Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава в связи с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — заявил польский премьер.

Программа Nuclear Sharing позволяет США при необходимости передавать свое ядерное оружие военно-воздушным силам стран Североатлантического альянса.

До этого Моравецкий заявил, что его страна укрепляет границу с Белоруссией на фоне сообщений о том, что в эту республику переедет частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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