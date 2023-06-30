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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны России: ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны России рассказало о действиях российских сил в зоне спецоперации на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

По информации военного ведомства, потери украинской армии за минувшие сутки на этих направлениях составили до 120 бойцов. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли четыре боевые бронемашины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении в районе Времевского группировка войск «Восток» отразила атаку мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике. Также в районе Левадного Запорожской области российские ВС нанесли огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ.

На Запорожском направлении подразделением группы войск «Восток» была пресечена попытка противника провести разведку боем и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино.

Как сообщал 30 июня глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, российские войска в ходе спецоперации провели контратаку в районе Времевского выступа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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