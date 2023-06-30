В России вырастут оклады военных и силовиков

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных силовых ведомств с 1 октября вырастет на 10,5%. Об этом свидетельствует постановление правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза...» — говорится в документе.

Также с этой даты на 10,5% повышаются должностные оклады и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел и ряда других сотрудников силовых ведомств РФ.

Ранее стало известно, что доходы россиян, призванных в рамках мобилизации для участия в специальной военной операции (СВО), не скажутся на назначении единого пособия на ребенка. Отмечается, что не подлежат учету трудовые доходы военнослужащих в период до мобилизации, выплаты от Минобороны во время участия в СВО и соцвыплаты в связи с мобилизацией. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одну из целей СВО на Украине.