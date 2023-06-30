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В НАТО предварительно согласились с продлением полномочий Столтенберга

DPA: решение о продлении полномочий генсека НАТО Столтенберга могут утвердить 4 июля

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Reuters

Решение о продлении срока полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга будет формально утверждено ориентировочно 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По информации источника в Североатлантическом альянсе, на который ссылается агентство, представители военно-политического блока не смогли согласовать новую кандидатуру на пост генсека альянса, которую одобрили бы все страны НАТО.

Ранее о продлении полномочий Столтенберга сообщил портал Euractiv со ссылкой на четырех дипломатов альянса. Они заявили, что внутри альянса говорят о способности нынешнего генсека управлять военным альянсом в кризисных ситуациях, отмечает Euractiv.

До этого, в феврале, официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявляла агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий.

Столтенберг возглавляет НАТО с октября 2014 года. Срок его полномочий уже продлевался дважды — один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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