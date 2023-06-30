Главком ВСУ признал потерю танков Leopard при контрнаступлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что российские силы уже уничтожили часть поставляемых западными странами Киеву танков Leopard. Об этом он сообщил The Washington Post.

При этом Залужный заявил, что уничтожение танков немецкого производства является обычной целью для ВС России.

«Мы получили танки Leopard не для того, чтобы они ездили на парадах, не для того, чтобы с ними фотографировались политики или знаменитости. Они приехали сюда на войну. Leopard на поле боя — это мишень. Некоторые танки уже были уничтожены», — сказал он.

Также Валерий Залужный прокомментировал медленные темпы контрнаступления украинских войск. Главнокомандующий ВСУ признался, что его «бесят» слова о медленном продвижении контрнаступления Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.