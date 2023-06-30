Зеленский отдал приказ ВСУ усилить северное направление

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки заслушал отчеты о ситуации на границе с Белоруссией и отдал приказы Главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и командующему Объединенных сил Сергею Наеву приказ по усилению северного направления.

«Отдельный доклад <...> по ситуации в Белоруссии. Держим ее на постоянном контроле», — написал он в своем Telegram.

Комментируя ситуацию на поле боя, Зеленский заявил о «движении вперед» и «усилении операций дополнительными артиллерийскими системами и снарядами».

Украинские власти сообщили об особом внимании к Белоруссии после того, как стало известно, что в республике заступил на боевое дежурство еще один дивизион ЗРК С-400.

Кроме того, после попытки военного мятежа в России часть ЧВК «Вагнер» во главе с ее основателем Евгением Пригожиным осела в Белоруссии, как это было решено после переговоров главы ЧВК с президентом Александром Лукашенко. Из-за этих событий Польша также решила укрепить границу с Белоруссией.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.