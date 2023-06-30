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Немецкие СМИ рассказали о противостоянии западного оружия и вертолета Ка-52

Автор Der Spiegel написал о бессилии западного оружия против российского вертолета Ка-52

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Евгений Биятов/РИА Новости

С российским вертолетом Ка-52 не может справиться западное оружие, поэтому он представляет огромную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По словам автора статьи, российский вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор», часто можно увидеть над позициями украинской пехоты.

«Он (Ка-52. — «Газета.Ru») считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, хотя и не сумел проявить себя в прошлогодних операциях в полной мере. Теперь же положение кардинально изменилось», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что «Аллигатор» оснащен ракетами класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». К тому же, украинская авиация не в состоянии перехватить вертолет с помощью самолетов, так как их сбивают с дальнего расстояния российские истребители.

До этого в Минобороны России сообщали, что отражены пять атак ВСУ на Донецком направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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