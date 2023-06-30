МО РФ сообщило об уничтожении 10 украинских беспилотников

Минобороны России заявило, что ВС РФ уничтожили 10 украинских беспилотников, а также перехватили семь снарядов HIMARS. Об этом ведомство сообщило журналистам.

Отмечается, что дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Новое Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

Ранее российские системы противовоздушной обороны в течение минувших суток перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM.

Кроме того, отмечается, что уничтожены 11 беспилотников Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новая Збурьевка Херсонской области, Ивановка Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

25 июня Минобороны России сообщало, что за последние сутки российские средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» и снаряд РСЗО HIMARS. Также в ведомстве добавляли, что уничтожены четыре беспилотника ВСУ в ЛНР и ДНР.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.