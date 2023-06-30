МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на одном направлении

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские силы на Донецком направлении за минувшие сутки сумели отразить пять атак Вооруженных сил Украины.

«Успешно отражены пять атак противника в районах Белогоровки, Красного, Северного, Первомайского и Каменки в Донецкой народной республике», — сказал он.

В российском оборонном ведомстве отметили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожили до 160 солдат ВСУ.

Также за сутки на этом направлении украинские войска потеряли три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Panzerhaubitze 2000» немецкого производства и самоходную гаубица «Гвоздика».

Кроме того, Минобороны России сообщило, что ВСУ за последние сутки предпринимали попытки наступательных действий на четырех направлениях: на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Купянском.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.