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Минобороны РФ сообщило о попытках наступления ВСУ на четырех направлениях

Минобороны РФ: ВСУ продолжали попытки наступательных действий на четырех направлениях

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки предпринимали попытки наступательных действий на четырех направлениях. Об этом говорится в ежедневной сводке военного ведомства.

Речь идет о Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.

Накануне Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Отмечается, что российские военные отразили атаки противника в районе населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике и Тоненькое в Донецкой народной республике.

30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что не увидел изменений на линии фронта на фоне мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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