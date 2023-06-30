Военный эксперт рассказал, где ВСУ могут устроить крупную провокацию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов, чтобы впоследствии обвинить Россию. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Об этом говорят и те учения, которые украинское МЧС провело в ряде крупных городов и населенных пунктов по борьбе с радиоактивным заражением. Идет подготовка к крупной провокации, и она, вероятнее всего, будет в ближайшую неделю. Для того, чтобы во время саммита НАТО эта тема стала ключевой», — отметил эксперт.

Еще одно опасное направление, по его словам, — это Антоновский мост, где ВСУ смогли переправиться через реку и занять плацдарм на одном из островов. Российские войска ведут активные боевые действия, чтобы выбить украинские силы с данной территории, однако пока есть сложности, заключил Кнутов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН письмо с призывом не допустить провокаций Украины на ЗАЭС.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается относительно стабильной после разрушения плотины Каховской ГЭС.