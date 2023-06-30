Военнопленный ВСУ рассказал о плохом обучении украинских солдат в Словении

Украинский военнопленный Руслан Москаль рассказал, что в ходе обучения в полевых лагерях Словении солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в основном занимались хозяйственными работами, подметали и убирали. Видео с его словами опубликовало Минобороны России.

Военнопленный указал, что подготовка ВСУ в Словении была очень плохая, а иностранные инструкторы и психологи пропагандировали ненависть к русским и давали установки уничтожать российских военных как можно больше.

Москаль также рассказал, что военнослужащим давали препараты, вызывающие у человека агрессию.

Пленный украинский солдат Роман Новожилов говорил о больших потерях среди личного состава ВСУ на передовой и нехватке еды и боеприпасов. По его словам, украинские командиры отправляли неподготовленных солдат в бой, а также отдают приказы стрелять по тем, кто бежит с позиций.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее пленный военнослужащий 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кравец сообщал, что российские войска под Горловкой не дают шансов украинским подразделениям продвигаться вперед, уничтожая их с помощью «ураганного огня» артиллерии.