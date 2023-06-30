Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии накануне Дня независимости

Очередной дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«С сегодняшнего дня значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Беларуси — на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 «Триумф», — сообщили в министерстве.

Как заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович, во время непростой военно-политической обстановки, которая складывается вокруг республики, «как никогда важно быть во всеоружии».

По информации военного ведомства, личный состав прошел обучение и отработал навыки на полигоне Капустин Яр и теперь готов к выполнению основной задачи, которая стоит перед войсками ПВО.

2 июня Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну личного состава, техники и комплексов С-400 ВС России. Это решение было принято «в интересах повышения обороноспособности Союзного государства» и мер по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на белорусской территории.

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