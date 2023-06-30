Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии накануне Дня независимости

Минобороны Белоруссии сообщило о заступлении на боевое дежурство еще одного дивизиона С-400

close
100%
Министерство обороны Республики Беларусь' class="item-image" >
Телеграм-канал Министерство обороны Республики Беларусь

Очередной дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«С сегодняшнего дня значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Беларуси — на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 «Триумф», — сообщили в министерстве.

Как заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович, во время непростой военно-политической обстановки, которая складывается вокруг республики, «как никогда важно быть во всеоружии».

По информации военного ведомства, личный состав прошел обучение и отработал навыки на полигоне Капустин Яр и теперь готов к выполнению основной задачи, которая стоит перед войсками ПВО.

2 июня Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну личного состава, техники и комплексов С-400 ВС России. Это решение было принято «в интересах повышения обороноспособности Союзного государства» и мер по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на белорусской территории.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях