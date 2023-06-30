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Представители властей Запорожья сообщили о контратаке ВС РФ в районе Времевского выступа

Рогов: российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа

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РИА Новости

Российские войска в ходе спецоперации провели контратаку в районе Времевского выступа, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши войска провели контратаку в районе Времевского выступа, в направлении села Ровнополя, ударив по позициям противника. Бои продолжаются», — рассказал он.

По словам Рогова, российские силы нанесли артиллерийские и минометные удары по районам расположения украинских Вооруженных сил у населенных пуктов Великая Новоселка, Павловка и Владимировка.

Рогов уточнил, что в контратаке были задействованы морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и подразделения «Каскад».

Времевский выступ расположен на границе Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Несколькими днями ранее Рогов сообщал, что ВСУ ведут активное наступление и российские войска на Запорожском направлении находятся в режиме «активной обороны». Он выразил опасение, что ВСУ вскоре смогут «срезать» Времевский выступ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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