Военный эксперт назвал скрытую причину переброски ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Бойцов частной военной компании «Вагнер» перебросили в Белоруссию из-за угрозы со стороны Польши. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный эксперт, старший лейтенант Народной милиции ДНР Александр Матюшин. По его словам, вокруг республики концентрируется большое количество вооруженных формирований НАТО, что является серьезной угрозой.

«В округе уже рыщет Полк имени Кастуся Калиновского. Вполне возможны заходы ДРГ от имени этого батальона в духе диверсий так называемого Русского добровольческого корпуса* в Белгородской и Брянской областях», — отметил Матюшин.

Он добавил, что появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии умерит пыл недружественных государств и заставит Запад частично перенаправить потоки вооружений, которыми накачивается Киев, в сторону Польши и Прибалтики.

Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцов, решивших остаться в ЧВК «Вагнер», в зону специальной военной операции отправлять не будут.

29 июня Картаполов заявлял, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не выполнял решение Минобороны РФ о контрактах, и его уведомили о том, что компания не будет участвовать в спецоперации.