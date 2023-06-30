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В Белгородской области под обстрел попал автомобильный пункт Нехотеевка

Shot: ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, по пункту пропуска выпустили семь мин.

28 июня подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области.

Как писал Shot, атака велась из гранатометов СПГ-9 и АГС-17. Также по пропускному пункту было выпущено 11 мин калибра 120 мм.

26 июня ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области. Беспилотники атаковали завод по производству стекла для Apple Watch в Шебекино. Дрон произвел осколочный гранатометный выстрел ВОГ-17 в сторону подстанции, которая расположена на территории завода. В результате загорелся трансформатор. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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