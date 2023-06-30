В Бердянске произошла серия взрывов

В Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Сообщается, что в городе предварительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы прозвучали в 08:00 мск.

«В Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ», — пояснили в экстренных службах.

29 июня в городе Запорожье также произошли взрывы. Об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Воздушная тревогу объявляли в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

28 июня Рогов сообщал о втором за сутки обстреле в Мелитополе. По словам Рогова, сработала ПВО. Кроме того, он сообщал о трех взрывах в локомотивном бюро города Пологи около 11:00 мск.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.