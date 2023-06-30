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Российские разведчики одним ударом уничтожили до 30 солдат противника

РВ: российские бойцы уничтожили 25 диверсантов ВСУ на Запорожском направлении

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Алексей Куденко/РИА Новости

Российские бойцы уничтожили 25 диверсантов ВСУ на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Этой ночью в районе Пятихаток нашей разведкой вскрыто движение специального отряда ВСУ — около 30 боевиков, по нему нанесено огневое поражение, ликвидировано до 25 диверсантов», — указано в сообщении.

Отмечается, что оборону на этих позициях держит 19-я мотострелковая дивизия — противник пытается вести наступление малыми группами, без поддержки бронетехники, в связи с чем несут тяжелые потери во время боев с российской армией.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска вскрыли перемещение бригад ВСУ и уничтожили две БМП противника.

Кроме того, российская РСЗО «Смерч» нанесла результативный удар по позициям ВСУ, уничтожив две гаубицы Д-30, пикапы и живую силу противника.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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