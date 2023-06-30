Российские военные уничтожили украинский отряд на двух бронемашинах

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска вскрыли перемещение бригад ВСУ и уничтожили две БМП противника, сообщает РИА Новости.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки «Центр» уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», — рассказал Савчук.

Кроме того, российская РСЗО «Смерч» нанесла результативный удар по позициям ВСУ, уничтожив две гаубицы Д-30, пикапы и живую силу противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух генералов при ударе по позициям вооруженных сил Украины в Краматорске.

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Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.