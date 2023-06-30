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На заседании СБ ООН заявили, что США знают о риске бесконтрольного распространения оружия

The Grayzone: Вашингтон знает, что не может отслеживать поставленное ВСУ оружие

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Вашингтон знает, что не может контролировать поставленное Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, заявил на заседании Совета Безопасности ООН основатель и главный редактор издания The Grayzone Макс Блюменталь.

«Администрация Байдена не только знает, что не может отслеживать поставки оружия Украине. Она знает, что занимается эскалацией опосредованной войны против крупнейшей ядерной державы в мире», — заявил Блюменталь на слушаниях в СБ ООН.

Он рассказал об утечке информации из Госдепа США, согласно которой «стандартные меры верификации иногда непрактичны или невозможны». Это означает, что в Белом доме знают о риске бесконтрольного распространения оружия, которое поставляют на Украину страны Запада.

Ранее американский журналист, основатель и главный редактор издания The Grayzone Макс Блюменталь заявил, что Соединенные Штаты потратили на покрытие государственного долга Украины $4,5 млрд.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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