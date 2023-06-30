В ходе последнего заседания Совета Безопасности ООН, российский постпред Василий Небензя выразил свою озабоченность относительно вооруженных сил Украины. Он отметил, что Киев практически полностью зависит от поставок оружия от стран-членов НАТО, так как у них осталось очень мало собственного вооружения. Об этом пишет РИА «Новости».

Небензя также выразил свое сожаление по поводу украинских солдат, которых посылают в контрнаступление, называя эту ситуацию «запорожской мясорубкой».

Он отметил, что мобилизационный резерв Украины быстро исчерпывается, и количество свободных мест на украинских кладбищах уже подходит к пределу.

C 24 февраля 2022 года Украина находится в состоянии военного положения, а на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В соответствии с этим указом мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины на протяжении действия военного положения. Ситуация в Украине остается напряженной, и многие страны продолжают выражать свою озабоченность.

Также в июне президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что страны Запада, похоже, готовы воевать до последнего украинца. Глава государства отметил, что военную технику западные страны могут поставить Украине дополнительно, однако мобилизационный резерв ее не безграничен.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.