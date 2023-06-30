В Пентагоне признали, что сбитый китайский аэростат не имел шпионского оборудования

Сбитый в воздушном пространстве над США 4 февраля китайский аэростат не собирал разведданные, заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«Что касается аэростата и его возможностей, как вы слышали от нас в свое время, мы знали, что он обладает возможностями по сбору разведанных. <…> Но, по нашим оценкам, он не собирал информацию, когда пролетал над территорией США», — заявил Райдер.

Ранее сообщалось, что на китайском воздушном шаре, в начале 2023 года пролетевшим над территорией США, использовалось американское оборудование для сбора данных.

Несколько китайских аэростатов наблюдения за погодой, потерявших управление, в начале 2023 года стали объектом обсуждений между США и Китаем — в Вашингтоне утверждали, что на воздушных шарах установлено шпионское оборудование, а в Пекине опровергали эту информацию. 4 февраля 2023 года один такой аэростат был уничтожен ВВС США, Китай заявил протест.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенным Штатам и КНР необходимо оставить в прошлом историю со сбитым американской стороной китайским аэростатом.