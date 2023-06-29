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Постпред РФ при ООН рассказал, когда Киев упустил шанс на мир

Небензя: шанс на мир на Украине упущен весной 2022 года

Украина весной 2022 года упустила шанс заключить мирное соглашение с Россией. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, шанс на окончание конфликта был упущен весной прошлого года из-за позиции Украины.

Теперь условия мира для Украины будут другими, цитирует Небензю НСН.

Дипломат выразил уверенность, что поражение ВСУ является вопросом времени.

Западное оружие не сможет поменять баланс сил в пользу Киева, убежден постпред.

Ранее сообщалось, что посланник Ватикана по Украине встретился с патриархом Кириллом.

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