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Премьер Венгрии Орбан возмутился новым предложением Еврокомиссии по Украине

Орбан назвал абсурдом предложение ЕС выдать Киеву еще 50 миллиардов евро

Венгрия не согласна с предложением Еврокомиссии выделить для Киева дополнительные 50 миллиардов евро. Прежде следует прояснить, какую сумму выплатил ЕС Украине ранее и на что были направлены эти средства, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы считаем предложение ЕК абсурдом, не пригодным для переговоров. В связи с оказанной Украине поддержкой прежде всего мы хотели бы видеть, сколько всего Евросоюз к этому моменту выделил денег Украине из разных источников и куда они подевались», — цитирует Орбана сайт «Аргументы и факты».

Орбан заявил, что это предложение вызовет в Еврокомиссии большую дискуссию, которая может затянуться на несколько месяцев. По словам премьер-министра, Еврокомиссия пока не может дать ответы на эти вопросы.

Ранее Виктор Орбан высмеял лидеров Евросоюза, которые требуют от членов сообщества дополнительных взносов в бюджет на фоне нехватки средств из-за финансирования Украины. Он опубликовал на своей странице в Twitter гифку из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

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