Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне прокомментировали сообщения СМИ о передаче ракет ATACMS Украине

Пентагон: решений о передаче ракет ATACMS для Украины нет

close
100%
U.S. Army

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что никаких решений о передаче Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Я видел эту публикацию. Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS», — заявил официальный представитель американского оборонного ведомства.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. 

На прошлой неделе сообщалось, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял резолюцию о передаче Украине ATACMS. Отмечалось, что группа конгрессменов призвала президента США Джо Байдена «немедленно предоставить Украине ATACMS в количестве, достаточном для скорейшей победы Украины».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях