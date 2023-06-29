В Пентагоне прокомментировали сообщения СМИ о передаче ракет ATACMS Украине

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что никаких решений о передаче Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Я видел эту публикацию. Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS», — заявил официальный представитель американского оборонного ведомства.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

На прошлой неделе сообщалось, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял резолюцию о передаче Украине ATACMS. Отмечалось, что группа конгрессменов призвала президента США Джо Байдена «немедленно предоставить Украине ATACMS в количестве, достаточном для скорейшей победы Украины».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.