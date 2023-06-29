Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США отправят в Южную Корею подлодку, способную нести ядерное оружие

Пентагон: США отправят в Южную Корею подлодку, способную нести ядерное оружие

close
100%
Huntington Ingalls Industries/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США планируют в будущем отправить с визитом в Южную Корею подлодку класса «Огайо», способную нести ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«В будущем подводная лодка класса «Огайо», которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею с отчетным визитом», — заявил представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что не готов сообщить, будет ли субмарина в рамках данного визита вооружена ядерным оружием.

До этого заместитель руководителя командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотт Плеус заявил, что США планируют направить подводную лодку с ядерным вооружением в Южную Корею в ближайшем будущем впервые за несколько десятилетий.

В начале мая пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что атомная подводная лодка класса «Огайо» зайдет в акваторию Южной Кореи. При этом он отмечал, что не будет «заранее объявлять о каких-либо сроках развертывания».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях