Раскрыты подробности пожара на «Адмирале Кузнецове» в 2019 году

Мурманский гарнизонный военный суд установил, что пожар на единственном в ВМФ России авианосце «Адмирал Кузнецов» в 2019 году при ремонте в доке судоремонтного завода «Звездочка» произошел из-за сварочных работ. Причиной возгорания стали летевшие от сварки искры и окалины, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на председателя суда Владимира Титаренко.

Как сообщает издание, искры и окалины летели через технологические вырезы и отверстия в полу платформы и попадали в подпалубное пространство крейсера, где находилась пропитанная мазутом ветошь. В результате она загорелась. С горящей ветоши огонь перешел на расположенные рядом кабели, а уже через полчаса раздуваемое воздушной тягой пламя по предназначенным для прокладки коммуникаций коридорам и вертикальным шахтам распространилось по нижним палубам корабля. Экипаж обнаружил возгорание не сразу и начал бороться с ним, когда удушливый дым уже стал заполнять отсеки.

Как установил суд, общий ущерб от ЧП составил 607 млн руб. Пожар уничтожил несколько сотен километров силовых кабелей и всю электрораспределительную аппаратуру крейсера.

12 декабря 2019 года на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел крупный пожар. Пожар быстро разросся с 20 квадратных метров до 600. Его тушили около суток как минимум 12 звеньев пожарных, в итоге аварийный отсек фактически затопили. В результате инцидента погибли два человека — матрос и офицер службы живучести. Более десяти человек пострадали.

Ранее сообщалось, что военный суд в Мурманске вынес приговор по делу о пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов».