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В Госдепе заявили, что США не будут отправлять свои войска на Украину

Госдеп о заявлении экс-генсека НАТО: США не собираются отправлять войска на Украину

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Bullit Marquez/AP

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил в ходе брифинга, что Вашингтон не собирается отправлять американские войска на Украину, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, допустившего возможность отправки войск Североатлантического альянса в эту страну.

Как указал Миллер, президент Соединенных Штатов Джо Байден дал понять очень четко, что отправки американских войск на Украину не произойдет.

Ранее Расмуссен заявлял, что НАТО может ввести свои войска на Украину в том случае, если страны, входящие в состав альянса, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите.

Позже бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что Польша и Литва намерены ввести войска на Украину при поддержке Соединенных Штатов.

Ранее в Госдуме предостерегли НАТО от участия в конфликте на Украине.

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