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Украина потребовала уважения от НАТО

Советник офиса Зеленского Подоляк призвал страны НАТО проявить уважение к Украине

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Shutterstock

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк потребовал уважения к Украине со стороны НАТО после заявлений лидеров стран – участниц альянса о «высоких стандартах НАТО». Публикацию с этим требованием Подоляк выложил в социальной сети Twitter.

Чиновник напомнил, что ВСУ являются «единственной армией Европы с реальным боевым опытом участия в конфликтах такой интенсивности», а также отметил опыт в ведении боевых действий с ВС РФ.

«Эти факты требуют по меньшей мере уважения в разговоре о собственных «высоких стандартах» членства в альянсе», — подчеркнул советник президента Украины и призвал НАТО вести диалог с Киевом «без юридической и бумажной казуистики».

Ранее министр обороны Британии выступил за упрощение процедуры приема Украины в НАТО, а президент США Байден заявил, что Вашингтон не станет облегчать путь Украины в НАТО.

До этого The Economist писало, что США изолированы в НАТО из-за позиции по Украине.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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