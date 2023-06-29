Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полковник США заявил о намерении Польши и Литвы ввести войска на Украину

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Польша и Литва намерены ввести войска на Украину

close
100%
Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала PBD Podcast, что Польша и Литва намерены ввести войска на Украину при поддержке США.

«На Западе начались дискуссии о совместной польско-литовской интервенции на территорию Западной Украины», — сказал он.

По словам офицера, это никогда не произошло бы без санкции и помощи Соединенных Штатов.

«Таким образом, сейчас мы находимся на таком перепутье», — добавил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Польша хочет через Украину уничтожить Россию как независимое государство.

Таким образом она прокомментировала слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сказал, конфликт на Украине позволяет изменить геополитическую карту Европы, а также расширить границы Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин назвал цель Польши по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях