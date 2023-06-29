Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала PBD Podcast, что Польша и Литва намерены ввести войска на Украину при поддержке США.

«На Западе начались дискуссии о совместной польско-литовской интервенции на территорию Западной Украины», — сказал он.

По словам офицера, это никогда не произошло бы без санкции и помощи Соединенных Штатов.

«Таким образом, сейчас мы находимся на таком перепутье», — добавил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Польша хочет через Украину уничтожить Россию как независимое государство.

Таким образом она прокомментировала слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сказал, конфликт на Украине позволяет изменить геополитическую карту Европы, а также расширить границы Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин назвал цель Польши по Украине.