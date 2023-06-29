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Shot: ВСУ обстреляли минами три белгородских села

Shot: три села в Белгородской области попали под минометный обстрел

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Пресс-служба губернатора Белгородской области

Три села в Белгородской области попали под минометный обстрел, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 10 мин «прилетело» по селу Козинка Грайворонского района. Позже еще две мины попали в хутор Старый Волоконовского района.

Через 20 минут четырьмя такими же минами обстреляли село Середа Шебекинского района. Во всех трех селах нет ни пострадавших, ни разрушений.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в регионе резко изменилась интенсивность обстрелов. По его словам, она снизилась с 91 до 7.

Гладков отметил, что в Шебекинском городском округе за минувшие сутки зафиксировали семь прилетов. По сведениям губернатора, ни в одном из населенных пунктов региона пострадавших и разрушений не было.

Также он сообщил о восстановлении движения в Шебекино и Новую Таволжанку в нормальном объеме из-за улучшения обстановки.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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