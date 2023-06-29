На саммите НАТО в Вильнюсе не будут объявлять о передаче истребителей Украине

Постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри заявил, что страны — члены Североатлантического альянса в рамках предстоящего саммита организации в Вильнюсе вряд ли сделают какие-либо новые заявления относительно передачи Украине истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что не уверен в том, что на саммите прозвучат какие-то новые объявления по истребителям.

«Мы всячески приветствуем решение различных союзников быть частью [программы по подготовке украинских летчиков]. Великобритания сама помогает с обучением пилотов», — заявил Куорри.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Нидерланды и Дания только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, и о сроках поставок воздушных судов пока рано говорить.

По словам Райдера, в настоящее время Нидерланды и Дания находятся в процессе сбора деталей условий того, как будет выглядеть программа обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее СМИ рассказали, как Дания собирается обучать украинских пилотов истребителей F-16.