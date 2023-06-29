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В ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России

Офицер ВСУ Игнат: Запад информирует украинскую армию о работе российской авиации

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Официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что информацию о взлетах стратегической авиации России украинская сторона получает от западных партнеров. Об этом сообщает украинское издание Zaxid.net.

«Наши союзники поддерживают Украину постоянно. Информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации, и другие данные предоставляются нам партнерами», — рассказал офицер.

Также, по словам Игната, для украинской обороны сейчас «очень большая проблема – баллистика», поскольку вылеты баллистических ракет Радиотехнические войска страны выявляют с большим трудом.

Офицер отметил, что на основании украинского опыта западные страны намерены в будущем закупать системы, способные перехватить баллистические ракеты, в том числе системы ПВО Patriot и другие, в то время как до этого на Западе делали ставку на истребители.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прямой причастности Запада к атакам Киева на базы стратегической авиации РФ.

24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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