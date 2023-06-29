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В Румынии поддержали идею о постоянном присутствии солдат США в стране

Президент Румынии Йоханнис: присутствие солдат США в стране укрепит сферу безопасности

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Jonathan Drake/Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе своего выступления на приеме, устроенном посольством Соединенных Штатов Америки по случаю 247-й годовщины Дня Независимости, заявил, что постоянное присутствие американских солдат в стране позволит укрепить сферу безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наряду со статусом нашей страны как члена Европейского Союза и союзника в НАТО, стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии», — отметил Йоханнис.

Отмечается, что на сегодняшний день на территории Румынии находится тысяча американских солдат. Президент Румынии подчеркнул, что они вносят вклад «в обеспечение безопасности евроатлантического пространства».

Минобороны РФ сообщало до этого, что США развернули в Польше танковую бригаду.

При этом на польско-российской границе уже дислоцирована 3-я бронетанковая бригада ВС США. Однако, ее личный состав находится на американской базе Рамштайн, откуда его можно перебросить «за два часа».

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер говорил, что ложь НАТО о скорой победе ВСУ привела Украину к уничтожению.

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