Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Ростовской области рассказал, с кем был на связи при попытке мятежа ЧВК «Вагнер»

Ростовский губернатор Голубев заявил, что был на связи с Путиным и МО при попытке мятежа

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил журналистам, что, когда в Ростове находилась ЧВК «Вагнер», он был на связи с президентом России Владимиром Путиным и руководством Министерства обороны РФ, передает ТАСС.

«Я доложил президенту, что службы жизнеобеспечения работают, в порядке, мы на месте, президент пожелал хорошей работы», — сказал он.

По словам главы региона, в тот момент ситуация действительно была довольно сложная. При этом Голубев отметил, что не знает ни одного ростовского чиновника, который бы в этот момент покинул город.

23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Министерства обороны Российской Федерации якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию РФ c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Госдепе назвали последствия прихода ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях