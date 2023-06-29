Губернатор Ростовской области рассказал, с кем был на связи при попытке мятежа ЧВК «Вагнер»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил журналистам, что, когда в Ростове находилась ЧВК «Вагнер», он был на связи с президентом России Владимиром Путиным и руководством Министерства обороны РФ, передает ТАСС.

«Я доложил президенту, что службы жизнеобеспечения работают, в порядке, мы на месте, президент пожелал хорошей работы», — сказал он.

По словам главы региона, в тот момент ситуация действительно была довольно сложная. При этом Голубев отметил, что не знает ни одного ростовского чиновника, который бы в этот момент покинул город.

23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Министерства обороны Российской Федерации якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию РФ c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Госдепе назвали последствия прихода ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.