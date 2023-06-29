В Минобороны России сообщили, что российские военные на Запорожском направлении нанесли удар по 106-ой бригаде теробороны Украины возле населенного пункта Луговское.

Как утверждают в министерстве, около 135 украинских военнослужащих были ликвидированы. Кроме того, уничтожены два БТР, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20.

Накануне в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении отражено пять атак противника в районах Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что ВСУ потеряли здесь 240 бойцов, а также два броневика, два пикапа, а также одну самоходную артиллерийскую установку.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа были отражены две атаки в направлении Старомайороского Донецкой народной республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.