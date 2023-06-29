В Минобороны России сообщили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

В районе Выемки в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской армии. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

«В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ», — заявили в военном ведомстве.

23 июня в Министерстве обороны России сообщили, что в районе населенного пункта Кушугум в Запорожской области российские войска уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.